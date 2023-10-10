МЧС опубликовали видео с места пожара в общежитии КФУ

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ поделились видео с места пожара в общежитии КФУ.

Ранее мы сообщали, что загорелась комната в здании на улице Красной Позиции. Площадь пожара составила 27 квадратных метров.

Еще до появления огнеборцев из общежития эвакуировались 597 человек. С пятого этажа пожарные при помощи масок спасаемого эвакуировали еще 10 человек.