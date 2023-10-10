Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС опубликовали видео с места пожара в общежитии КФУ
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ поделились видео с места пожара в общежитии КФУ.
Ранее мы сообщали, что загорелась комната в здании на улице Красной Позиции. Площадь пожара составила 27 квадратных метров.
Еще до появления огнеборцев из общежития эвакуировались 597 человек. С пятого этажа пожарные при помощи масок спасаемого эвакуировали еще 10 человек.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников