Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в общежитии КФУ
Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку по факту пожара в общежитии КФУ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
На место пожара прибыли представители прокуратуры Казани. Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав студентов, в том числе обеспечение их временным жильем и питанием.
Ранее мы сообщали, что пожар случился этим вечером на третьем этаже общежития. Из здания самостоятельно эвакуировались более 500 человек, еще 10 человек спасли с верхних этажей огнеборцы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников