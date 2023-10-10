Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в общежитии КФУ

Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку по факту пожара в общежитии КФУ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На место пожара прибыли представители прокуратуры Казани. Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав студентов, в том числе обеспечение их временным жильем и питанием.

Ранее мы сообщали, что пожар случился этим вечером на третьем этаже общежития. Из здания самостоятельно эвакуировались более 500 человек, еще 10 человек спасли с верхних этажей огнеборцы.