«Позади 175 дней»: Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров разместил в соцсетях пост, в котором поблагодарил всех медицинских работников за их работу.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив», – написал под опубликованным видео фигурист.

В ролике можно увидеть, как спортсмен уверенно стоит на протезах в окружении медработников. Костомаров поделился, что в начале не осознавал, насколько трудной окажется болезнь. Отдельно он отметил поддержку жены Оксаны Домниной и брата во время лечения и реабилитации.

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Спортсмен находился в тяжелом состоянии, из-за этого его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. В начале февраля сообщалось, что врачи ампутировали спортсмену обе стопы, а позднее — несколько пальцев на руках. 20 февраля СМИ сообщили, что у Костомарова поражена часть мозга, а через пару дней стало известно, что его состояние стабилизировалось. В начале июня в аккаунте спортсмена появился первый пост с момента госпитализации, в нем фигурист поблагодарил подписчиков за поддержку.