ТАСС: Роман Костомаров выходит из медикаментозного сна

Состояние фигуриста Романа Костомарова стабилизировалось, он постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — заметил собеседник агентства.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели ему операцию по ампутации обеих стоп, а позднее — нескольких пальцев на руках. 20 февраля СМИ сообщили, что у Костомарова поражена часть мозга.