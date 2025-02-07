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Экономика 7 февраля 2025 14:48

Минниханов обсудил перспективные направления сотрудничества с главой Emaar Properties

Минниханов обсудил перспективные направления сотрудничества с главой Emaar Properties
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с основателем и управляющим директором инвестиционной компании из Объединенных Арабских Эмиратов Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мохамед Али Алаббар прибыл в Казань для участия в Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш – Единство разнообразия». Беседа состоялась в новом здании театра имени Камала (оно произвело достаточно сильное впечатление на гостя). В разговоре также принял участие мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Emaar Properties – инвестиционная компания, основанная в ОАЭ в 1997 году. Штаб-квартира расположена в Дубае. Основным направлением деятельности является инвестирование в строительные проекты в странах Персидского залива, преимущественно в таких городах Эмиратов, как Дубай и Абу-Даби. Компания является крупнейшим девелопером в арабском мире.

Рустам Минниханов поблагодарил главу Emaar Properties за участие в форуме «Казаныш». Он подчеркнул, что Татарстан активно участвует в развитии российско-эмиратского сотрудничества. «Мы обмениваемся с эмиратскими партнерами передовым опытом в разных областях, в том числе в сфере исламского банкинга, индустрии халяль, мусульманского образования», – перечислил он.

В ходе дальнейшей беседы стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

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#ОАЭ #оаэ и татарстан #Рустам Минниханов #форум
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