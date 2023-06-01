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Возле Деревни Универсиады в Казани «ГАЗель» въехала в людей на остановке, есть погибший
В Приволжском районе Казани «ГАЗель» въехала на трамвайную оставку, в которой были люди. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла на пересечении улиц Проспект Победы — Дубравная, где стокнулись КАМАЗ, «ГАзель» и автопогрузчик. От удара грузовой автомобиль «ГАЗель» наехал на людей, стоящих на трамвайной остановке «Деревня Универсиады» в сторону Азино.
По предварительным данным, в результате наезда погиб мужчина. Еще двое пострадали.
Из-за ДТП временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». На месте работают экстренные службы.
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