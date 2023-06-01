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В РКБ Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП возле Деревни Универсиады
О состоянии пострадавших в аварии на пересечении улиц Проспект Победы — Дубравная в Казани рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что двоих пострадавших в ДТП возле Деревни Универсиады доставили в РКБ. В результате аварии 49-летний мужчина получил травму головы и перелом ног. У пострадавшей 33-летней женщины медики диагностировали травмы головы и ног.
Еще один пострадавший мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков.
Как сообщили в пресс-службе клиники, в настоящее время 49-летний мужчина находится в критически тяжелом состоянии. У него многочисленные травмы, пострадавшего готовят к операции.
33-летняя пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время ее осматривают врачи.
Напомним, сегодня на пересечении улиц Проспект Победы — Дубравная столкнулись КАМАЗ, «ГАЗель» и автопогрузчик. По информации городской Госавтоинспекции, от удара грузовой автомобиль «ГАЗель» наехал на людей, которые стояли на тротуаре и ожидали зеленый сигнал светофора.
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