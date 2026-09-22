Появилось видео съезда «КАМАЗа» в Волгу на переправе в Верхнем Услоне

В сети появилось видео, как «КАМАЗ» съехал в Волгу на переправе в Верхнем Услоне.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КАМАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу. Водитель грузовика погиб. Возможной причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы грузовика.

Вечером того же дня деформированную кабину, внутри которой было тело мужчины, нашли на трехметровой глубине в 10 метрах от берега. Тело погибшего вытащили водолазы Поисково-спасательной службы.