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Происшествия 22 сентября 2026 13:04

Появилось видео съезда «КАМАЗа» в Волгу на переправе в Верхнем Услоне

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В сети появилось видео, как «КАМАЗ» съехал в Волгу на переправе в Верхнем Услоне.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КАМАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу. Водитель грузовика погиб. Возможной причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы грузовика.

Вечером того же дня деформированную кабину, внутри которой было тело мужчины, нашли на трехметровой глубине в 10 метрах от берега. Тело погибшего вытащили водолазы Поисково-спасательной службы.

#дтп с камазом #упал в воду
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