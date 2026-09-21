Искореженную кабину «КАМАЗа» подняли из воды в РТ, в ней был погибший водитель.

Ранее сообщалось, что сегодня в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КамАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу. Водитель грузовика погиб. Возможной причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы грузовика.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, деформированную кабину, внутри которой было тело мужчины, нашли на трехметровой глубине в 10 метрах от берега. Тело погибшего вытащили водолазы Поисково-спасательной службы.