«КАМАЗ» слетел в воду на переправе в Верхнем Услоне, водитель погиб

Фото: © пресс-служба администрации Верхнеуслонского района РТ

ЧП произошло сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана. Самосвал «КамАЗ», груженный песком, снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу. Водитель грузовика погиб.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Верхнеуслонского района РТ, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы грузовика.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ агентству рассказали, что в настоящее время тело водителя ищут водолазы ЗПСО №2.

Все детали и конкретная причина случившегося устанавливаются.

Похожее происшествие случилось в Верхнеуслонском районе Татарстана в сентябре 2021 года. На дебаркадере паромной переправы «КамАЗ», груженный песком, въехал в легковушку Audi. От удара обе машины упали в воду. В салоне иномарки находились два человека.