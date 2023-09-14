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Появилось видео с места пожара в Агрызе, где мужчина поджег возлюбленную
Появилось видеозапись с места происшествия в Агрызе, где погибли двое местных жителей. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале СУ СКР по РТ.
Напомним, сегодня около 5.30 утра в Агрызе случился пожар в частном доме. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили два тела.
По версии следователей, во время конфликта, который возник между сожителями на почве употребления спиртного, мужчина облил подругу горючей жидкостью и поджог. Женщина скончалась на месте, а мужчина, который также загорелся, успел выбежать во двор, где упал и скончался.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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