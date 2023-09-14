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В прокуратуре рассказали подробности пожара в Агрызе, в котором сгорели мужчина и женщина
Стали известны подробности смертельного пожара в семиквартирном доме в Агрызе, в котором погибли два человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее мы сообщали, что сегодня около 5.30 утра случился пожар в доме на Вокзальной улице. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили два тела. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Как сообщили в прокуратуре, тела принадлежат 45-летнему мужчине и 46-летней женщине, на них горела одежда.
На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Выяснение причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура.
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