В прокуратуре рассказали подробности пожара в Агрызе, в котором сгорели мужчина и женщина

Стали известны подробности смертельного пожара в семиквартирном доме в Агрызе, в котором погибли два человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее мы сообщали, что сегодня около 5.30 утра случился пожар в доме на Вокзальной улице. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили два тела. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Как сообщили в прокуратуре, тела принадлежат 45-летнему мужчине и 46-летней женщине, на них горела одежда.

На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Выяснение причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура.