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СК: в Агрызе мужчина поджег подругу, а затем загорелся и погиб сам
В Агрызе возбуждено уголовное дело после гибели на пожаре мужчины и женщины, сообщил старший помощник руководителя СК СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее мы сообщали, что сегодня около 5.30 утра случился пожар в доме на Вокзальной улице. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили два тела. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Как сообщили в прокуратуре, загорелась одежда на телах погибших. Тела принадлежат 45-летнему мужчине и 46-летней женщине. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося.
По версии следователей, во время конфликта, который возник между сожителями на почве употребления спиртного, мужчина облил подругу горючей жидкостью и поджог. Женщина скончалась на месте, а мужчина, который также загорелся, успел выбежать во двор, где упал и скончался.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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