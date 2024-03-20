Появилось видео наезда BMW на пешеходов в Казани

В ГИБДД опубликовали видеозапись, на которую попал момент наезда на пешеходов в центре Казани. Авария произошла накануне вечером.

Как ранее писал «Татар-информ», 25-летний водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая вместе с 12-летней дочерью и 4-летним сыном переходила дорогу по пешеходному переходу. Установлено, что водитель за рулем BMW был трезв.

В результате происшествия пострадавших детей с различными травмами доставили в ДРКБ. Прокуратура начала проверку.