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Прокуратура начала проверку после наезда BMW на детей в центре Казани
Прокуратура начала проверку после наезда автомобиля на детей в центре Казани. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Напомним, накануне вечером на улице Большая Красная водитель на BMW X3 сбил трех человек, двое из них – дети.
Как выяснилось, 24-летний водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая вместе с 12-летней дочерью и 4-летним сыном переходила дорогу по пешеходному переходу. Установлено, что водитель за рулем BMW был трезв.
В результате происшествия пострадавших детей различными травмами доставили в ДРКБ.
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