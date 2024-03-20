Прокуратура начала проверку после наезда BMW на детей в центре Казани

Прокуратура начала проверку после наезда автомобиля на детей в центре Казани. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Напомним, накануне вечером на улице Большая Красная водитель на BMW X3 сбил трех человек, двое из них – дети.

Как выяснилось, 24-летний водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая вместе с 12-летней дочерью и 4-летним сыном переходила дорогу по пешеходному переходу. Установлено, что водитель за рулем BMW был трезв.

Фото: © ГИБДД Татарстана

В результате происшествия пострадавших детей различными травмами доставили в ДРКБ.