Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов
Молодой человек на BMW наехал на троих пешеходов в центре Казани, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Отмечается, что на улице Большая Красная трое пешеходов 1989, 2011 и 2019 г.р. переходили дорогу по пешеходному переходу.
По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников