В центре Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов

Молодой человек на BMW наехал на троих пешеходов в центре Казани, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Фото: © ГИБДД Татарстана

Отмечается, что на улице Большая Красная трое пешеходов 1989, 2011 и 2019 г.р. переходили дорогу по пешеходному переходу.

По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: © ГИБДД Татарстана



