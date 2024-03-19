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Происшествия 19 марта 2024 23:08

В центре Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов

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Молодой человек на BMW наехал на троих пешеходов в центре Казани, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Фото: © ГИБДД Татарстана

Отмечается, что на улице Большая Красная трое пешеходов 1989, 2011 и 2019 г.р. переходили дорогу по пешеходному переходу.

По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: © ГИБДД Татарстана


#сбили пешеходов
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