Появилось видео ликвидации последствий непогоды в Агрызском районе

Появились видео участия пожарных ПСЧ-101 в ликвидации последствий непогоды в Агрызском районе, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода. В результате без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек. На месте работают 7 бригад городских и районных электросетей. Всего для ликвидации последствий привлечены 45 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России – 8 человек и 3 единицы техники.