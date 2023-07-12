В Агрызе сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода

Сегодня с утра поступило уже 19 сообщений о происшествиях из-за непогоды в Агрызе и Агрызском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поступили сообщения о 9 случаях падения деревьев, 5 случаях обрыва проводов электропередачи и 5 случаях срыва кровли.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте работает оперативная группа Агрызского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших и пострадавших нет.