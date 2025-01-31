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Происшествия 31 января 2025 14:52

Появились новые кадры столкновения самолета и вертолета в США

В соцсетях появились новые кадры столкновения самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном, в результате которого погибли люди.

Авиакатастрофа произошла накануне. Около 05:00 мск в Вашингтоне столкнулись Blackhawk Сухопутных войск США и Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито (Канзас). По данным The New York Post, самолет раскололся на две части.

По данным ТАСС, на борту самолета находились 64 человека, включая 4 членов экипажа. В вертолете было как минимум трое военных. Власти считают, что выживших нет, сообщил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли. В настоящее время спасатели нашли тела 28 погибших.

На борту самолета находились члены юниорской сборной США по фигурному катанию вместе с тренерами, всего 12 человек, сообщает источник ТАСС. Среди пассажиров были российские чемпионы мира по фигурному катанию в паре, тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Президент Трамп подтвердил гибель российских граждан в этой катастрофе и выразил готовность содействовать возвращению их тел на родину.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, трое погибших имели российские паспорта, данные о четвертом пассажирe пока уточняются.

#США #авиакатастрофа
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