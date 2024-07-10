Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились новые кадры с места крушения самолета в Камском Устье
Появились новые кадры с места крушения легкомоторного самолета рядом с поселком Камское Устье. Изображением с «Татар-информом» поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На фото видны сильно поврежденные и разбросанные обломки самолета, от частей разбившегося самолета все еще поднимается дым. На фото двое пожарных в защитном снаряжении, которые тушат остатки пламени и дыма из обломков.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок, одного госпитализировали.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников