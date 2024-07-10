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Происшествия 10 июля 2024 11:51

Появились новые кадры с места крушения самолета в Камском Устье

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Появились новые кадры с места крушения легкомоторного самолета рядом с поселком Камское Устье. Изображением с «Татар-информом» поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На фото видны сильно поврежденные и разбросанные обломки самолета, от частей разбившегося самолета все еще поднимается дым. На фото двое пожарных в защитном снаряжении, которые тушат остатки пламени и дыма из обломков.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок, одного госпитализировали.

#упал самолет
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