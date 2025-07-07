Появились кадры с места, где нашли тело экс-министра транспорта Старовойта

Появились кадры с места, где нашли тело экс-министра транспорта Романа Старовойта. Видеозапись опубликовал телеканал RT со ссылкой на агентство Ruptly.

На видео запечатлен автомобиль Tesla, вокруг которого проводят следственные действия сотрудники правоохранительных органов. Автомобиль находится на стоянке вблизи дома Старовойта, расположенного в поселке Ромашково Одинцовского округа.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил Старовойта от занимаемой должности.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).

До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.