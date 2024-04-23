Появились кадры последствий сильного ливня в Зеленодольске

В сети появились кадры последствий сильного ливня, обрушившегося на Зеленодольск. На видео можно увидеть утопающие в воде автомобили и идущих по лужам горожан — вода в некоторых местах достигает колена.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Зеленодольска сняли на видео крупный град.

О сильных осадках сообщали и жители Апастовского, Буинского районов. Власти Буинска уже приступили к устранению последствий непогоды. Порыв ветра длился не более пары минут, но его последствия – существенны. Поломаны деревья, повреждены заборы, автомобили, отмечает глава Ранис Камартдинов.

Фото: vk.com/id711109064

По данным Гидрометцентра РТ, с 15:00 23 апреля до 02:00 24 апреля 2024 в республике местами прогнозируют грозу, сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду, а также град.