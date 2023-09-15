Появились фото и видео последствий пожара в доме мецената Асгата Галимзянова

Появились кадры последствий пожара в доме, в котором когда-то жил известный меценат Асгат Галимзянов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Напомним, накануне в деревянном доме по улице Межлаука произошло возгорание. Отмечается, что загорелась кровля двухэтажного здания.

Как утверждают знающие люди, в доме, в котором недавно поселились бомжи, когда-то жил известный меценат Асгат Галимзянов.

Дом благотворителя находится в исторической части старой Казани, недалеко от железнодорожного вокзала.

Асгат Галимзянов – почетный житель Казани, меценат, памятник которому стоит у подножия Казанского кремля. Он скончался в 2016 году на 80-м году жизни.