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Появились фото и видео последствий пожара в доме мецената Асгата Галимзянова
Появились кадры последствий пожара в доме, в котором когда-то жил известный меценат Асгат Галимзянов.
Напомним, накануне в деревянном доме по улице Межлаука произошло возгорание. Отмечается, что загорелась кровля двухэтажного здания.
Как утверждают знающие люди, в доме, в котором недавно поселились бомжи, когда-то жил известный меценат Асгат Галимзянов.
Дом благотворителя находится в исторической части старой Казани, недалеко от железнодорожного вокзала.
Асгат Галимзянов – почетный житель Казани, меценат, памятник которому стоит у подножия Казанского кремля. Он скончался в 2016 году на 80-м году жизни.
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