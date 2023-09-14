В доме на Межлаука в Казани, где произошел пожар, жил меценат Асгат Галимзянов

Как утверждают знающие люди, в доме, который загорелся сегодня вечером на улице Межлаука, когда-то жил известный меценат Асгат Галимзянов.

Дом благотворителя находится в исторической части старой Казани, недалеко от железнодорожного вокзала.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в частном заброшенном доме по улице Мартына Межлаука. Отмечается, что загорелась кровля двухэтажного здания.

Асгат Галимзянович Галимзянов родился 2 марта 1936 года в селе Булым-Булыхчи Апастовского района ТАССР. Работая возчиком на Казанском колхозном рынке, он выращивал скот у себя в сарае и на вырученные деньги подарил 75 пассажирских автобусов детским домам. Именно он стал прообразом памятника Благотворителю в центре Казани.

Активная благотворительная деятельность Асгата Галимзянова отмечена высокими государственными наградами – орденами «Трудового Красного Знамени», «За заслуги перед Республикой Татарстан», золотой медалью им.Л.Толстого «За выдающийся вклад в дело защиты детства», званием «Почетный гражданин Казани».

В конце 2007 года Асгату Галимзянову в Москве была вручена Международная премия святого апостола Андрея Первозванного «За Веру и Верность» – за милосердие и обширную благотворительную деятельность. Он награжден орденом Андрея Первозванного в виде серебряной многоконечной звезды, знаком к нагрудной ленте и иконой Всехвального апостола.

Асгат Галимзянов, почетный житель Казани, меценат, памятник которому стоит у подножия Казанского кремля, скончался в 2016 году на 80-м году жизни.