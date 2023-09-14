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Жители Казани делятся видео, как в центре города горит частный дом
Сегодня в 18.29 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в Вахитовском районе Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в частном заброшенном доме по улице Мартына Межлаука, 32. Отмечается, что загорелась кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания.
В свою очередь в Сети казанцы стали распространять фото и видео происшествия.
В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной охраны.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Сведений о пострадавших не поступало.
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