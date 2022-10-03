«Потребитель будет платить дважды»: чем грозит недоремонт теплотрасс в Татарстане?

Крупнейшая энергокомпания в Татарстане перед зимним сезоном смогла поменять только 1,8% теплосетей при нормативе 4%. Почему снижение ремонтных работ плохо для обеспечения надежности систем централизованного теплоснабжения, какие есть варианты нарастить инвестиции в обновление ветшающих труб, «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.

Необходимо увеличить объем замены трубопроводов до величин более уровня нормативного износа, то есть не менее 4% от общей протяженности тепловых сетей ежегодно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Менять нужно не менее 4% теплотрасс в год

На прошлой неделе компания «Татэнерго» заявила, что за лето в ходе подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов смогла переложить всего 1,8% от общей протяженности теплотрасс в городах присутствия, или около 40 км. Это почти в два раза ниже уровня 2021 года, когда было заменено 3% сетей. Причина банальна – подорожание материалов и услуг, начавшееся еще в прошлом году; бюджет на перекладку теплотрасс вырос с 2,6 до 2,8 млрд рублей, но сделать получилось меньше.

Учитывая, что износ теплосетевой инфраструктуры растет с каждым годом, снижение этого показателя выглядит миной замедленного действия. Тем более что в «Татэнерго» требуемый объем замены трубопроводов со сроком службы более 25 лет на данный момент оценивают в более чем 550 км.

«В целях ликвидации износа сетей необходимо увеличить объем замены трубопроводов до величин выше уровня нормативного износа, то есть не менее 4% от общей протяженности тепловых сетей ежегодно», – объяснили в компании.

Откуда взялся этот показатель? Расчет простой. Допустим, теплоснабжающая организация обслуживает 100 км тепловых сетей. Стандартный срок эксплуатации металлической трубы, по которой курсирует теплоноситель (нагретая до очень высокой температуры вода), – 25 лет, после чего ее необходимо полностью заменить, так как она выработает свой ресурс. Но можно пойти другим путем – менять изношенные сети планомерно, каждый год – по 1/25 трубы, то есть по 4 км. Так и выходит норматив в 4% от общей протяженности ежегодно.

По факту, конечно, расчет достаточно условен. Учитывая хроническое недофинансирование сферы теплоснабжения в стране в целом и уровень сложившегося износа теплотрасс во всех городах России, менять нужно гораздо больше. И быстро. Но минимум, к которому стоит стремиться и который практически нигде не достигается, обозначен.

«Альткотельная» позволит вложить 27 млрд рублей

Ключевой вопрос – где взять деньги? Поставки тепла исторически регулируются государством, тарифы ежегодно устанавливает регулятор, – в случае с Татарстаном это Госкомитет РТ по тарифам, – а их рост зажат в прокрустовом ложе предельных индексов, утверждаемых Правительством РФ для каждого региона страны.

Но сейчас есть и другой путь – переход муниципалитетов в так называемые ценовые зоны теплоснабжения, для которых устанавливают уже не тарифы, а предельную стоимость гигакалории (Гкал) и график ее достижения на 5-10 лет вперед. Отказ от ежегодного пересмотра тарифов на тепло дает теплоснабжающим организациям гарантии долгосрочного статус-кво, что позволяет привлечь ресурсы (в том числе кредитные) и произвести опережающие инвестиции. На эту модель уже перешло порядка 30 городов в стране, в том числе соседние с Казанью Ульяновск и Самара. Модель еще называют «альтернативной котельной» (о позитивном опыте региона-первопроходца –Алтайского края – можно прочитать по этой ссылке).

«Татэнерго» проводит работу с Правительством РТ и исполнительными комитетами городов присутствия по переводу их на модель «альткотельной» Фото: © «Татар-информ»

В «Татэнерго» уверены, что только такой переход «позволит нарастить объем замены трубопроводов, сохранить устойчивое функционирование компании, получить возможность планирования долгосрочных инвестиционных мероприятий по обеспечению перспективного роста нагрузки». Компания сейчас «проводит работу с Правительством РТ и исполнительными комитетами городов присутствия по переводу их на так называемую модель «альткотельной», в рамках которой объем дополнительных инвестиций за 10 лет составит около 27 млрд рублей.

«Татар-информ» опросил экспертов, чтобы выяснить, почему снижение доли замены теплосетей до 1,8% от их общей протяженности в год – это, мягко говоря, не очень хороший показатель для обеспечения долгосрочной надежности систем централизованного теплоснабжения. А также о том, какие у теплоснабжающих организаций есть варианты нарастить инвестиции в трубы, кроме перевода городов в ценовые зоны.

Сергей Бухаров: «Статистика по всем городам России показывает, что аварийность на тепловых сетях в последние годы растет повсеместно» Фото: предоставлено автором

«Нужны опережающие инвестиции, превышающие темп роста тарифов»

Независимый эксперт (Новосибирск) Сергей Бухаров:

При объеме перекладки сетей ниже норматива происходит кумулятивное накопление износа. А значит, растет риск возникновения аварий, и аварий сложных, когда в лучшем случае понадобится больше времени на устранение дефектов, а в худшем начнется цепная реакция, затрагивающая большое количество потребителей. При этом необходимо принимать во внимание, что потребитель за ремонты вынужден будет заплатить дважды: в первый раз – за устранение аварий, во второй – за перекладку сетей.

Доля перекладки в 4% – это необходимый объем для восстановления трубопроводов. Конечно, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации эта норма может колебаться в ту или иную сторону, но в среднем это именно так и есть. По всей стране мы сегодня имеем накопленный износ сетей, вызванный тем, что рост тарифов повсеместно сдерживался по политическим мотивам ради якобы социальной стабильности, но без оглядки на последствия для надежности теплоснабжения. Поэтому сегодня требуются объемы перекладки, превышающие норматив, фактически нужны опережающие инвестиции, превышающие темп роста тарифов. Соответственно, нужны гарантии для теплоснабжающих компаний, что эти инвестиции вернутся к ним в последующем. Действующая система тарифного регулирования таких гарантий дать не может. А вот модель «альтернативной котельной» – может. Если законодатель придумает какой-то третий метод регулирования отношений в сфере теплоснабжения, то можно будет его обсуждать, но сегодня других альтернатив (прошу прощения за тавтологию) «альткотельной» нет.

Юрий Ваньков: «Нарастает старение и износ сетей. А это создает риски аварий в период прохождения минимума температур и прочие неприятности» Фото: kgeu.ru

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ Юрий Ваньков:

Снижение доли замены теплосетей существенно ниже требуемого норматива в 4% — это плохо, поскольку в таком случае ухудшаются показатели надежности систем теплоснабжения. Растут утечки теплоносителя. Чтобы сохранять состояние сетей, надо менять минимум 4% в год. Но меняют везде, и не только в Татарстане, меньше. Из-за этого нарастает старение и износ сетей. А это создает риски аварий в период прохождения минимума температур и прочие неприятности. Но в Татарстане еще ситуация с заменой не самая плохая по сравнению с другими регионами РФ.

Игорь Рындин: «Без своевременных ремонтов снижается качество и надежность работы системы теплоснабжения города» Фото: Олег Каргаполов

«На практике менять и 4% в год – этого недостаточно»

Генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» (Челябинск) Игорь Рындин:

Замена тепломагистралей меньше норматива приводит к старению сетей, к увеличению работы сетей за сроком эксплуатации. В таком случае теплосетевое хозяйство ветшает: количество труб старше 25 лет растет, увеличивается количество повреждений, объемы потерь. И как следствие — без своевременных ремонтов снижается качество и надежность работы системы теплоснабжения города. При этом на практике менять и 4% в год – этого недостаточно.

Достигнуть, а в идеале и превысить этот показатель, можно разными путями. Во-первых, установка экономически обоснованного тарифа, учитывающего особенности схемы теплоснабжения города (региона) и, соответственно, необходимых инвестиционных мероприятий, предусматривающих ежегодную замену тепловых сетей на уровне не менее 4%. Применение такого подхода в тарифном регулировании возможно при обращении субъекта, а также принятии решения по субъекту о превышении «предельника» по тарифам. Данным правом пользуются некоторые регионы (например, Тюменская область), что позволяет им ежегодно увеличивать замену изношенных теплосетей и повышать надежность системы теплоснабжения в целом. Существующие тарифные решения в Челябинске, в том числе ограниченные непревышением предельного индекса роста платы граждан, не позволяют организациям осуществлять замену тепловых сетей в необходимом объеме.

Необходимая доля ежегодной замены сетей для каждого предприятия определяется индивидуально и зависит от текущего состояния фондов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Можно просто ежегодно наращивать тарифы на тепло»

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (Москва) Илья Долматов:

Существует три основных риска несвоевременной замены сетей: рост потерь тепловой энергии на изношенных участках, повышение аварийности на них, а также риск финансовых дефицитов в будущем. По потерям и аварийности – это скорее краткосрочные и среднесрочные риски. Они могут проявиться в ближайшем или в следующих отопительных сезонах, а могут не проявиться вообще. Это как с личным автомобилем: не прошли вовремя техобслуживание – либо он сломается в самый неподходящий момент, либо не сломается. А вот риск финансовых дефицитов в будущем – это хоть и отложенная проблема, но она точно возникнет. В какой-то момент, если не выполнять необходимый объем работ по замене, компания столкнется с необходимостью менять «все и сразу». На это нужны будут большие средства, а это или рост тарифа, или бюджетные субсидии.

Необходимая доля ежегодной замены сетей для каждого предприятия определяется индивидуально и зависит от текущего состояния фондов. У каждого объекта есть предельный срок службы, но капитальным ремонтом, заменой, модернизацией он может продляться. Так вот, в идеале обеспечивать такой планомерный ежегодный темп замены, который обеспечит отсутствие в эксплуатации предприятия сетей с истекшим сроком эксплуатации и требующих немедленной замены. 4% – это близкий к среднероссийскому (который рассчитан исходя из возрастной структуры и состояния фондов в целом по стране) показатель.

Что касается возможных путей достижения нужных темпов замены – это вопрос наличия инвестиционных ресурсов и добросовестности регулируемых организаций в части их целевого направления. Отнесение города к ценовым зонам теплоснабжения при грамотном юридическом оформлении достигнутых между городом, регионом и единой теплоснабжающей организацией договоренностей создает возможность для оптимизации финансового потока и мощный стимул к рациональному использованию инвестиционных ресурсов. Но, конечно, это не единственный вариант. Можно просто наращивать тарифы, можно вливать бюджетное финансирование (или и то и другое) и жестко (до рубля) контролировать использование. Но многолетняя практика развития теплоснабжения в регионах страны подсказывает, что это более сложный и менее результативный способ. Хотя и более привычный.

Заместитель генерального директора по производству и строительству – главный инженер ПАО «Т Плюс» (Москва) Денис Уланов:

Наша компания последние два года удерживает высокие темпы перекладок тепловых сетей, на уровне 3-4%. Эффект от проводимых мероприятий заметен уже сейчас, количество повреждений удалось снизить на 5%. Темпы замены трубопроводов должны быть выше среднего показателя, чтобы сработать на опережение. Сейчас износ в целом по стране составляет 60%, и остановить старение коммуникаций можно только за счет масштабного обновления тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, а также ветхих сетей в целом по РФ имеет тенденцию к увеличению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минэнерго РФ: При «альткотельной» темп перекладки сетей вырастает до 5-6% в год

В среднем по стране с 2013 по 2019 год тепловые сети обновлялись темпами не более 2,7% в год, за исключением 2020 и 2021 годов, когда цены на материалы выросли и темп обновления снижался до 1,5-1,8%. На конец 2020 года общая протяженность тепловых сетей РФ, нуждающихся в замене в соответствии со сроками эксплуатации, в двухтрубном исчислении составила 51,5 тыс. км, в том числе протяженность ветхих сетей (то есть имеющих износ, по данным технической инвентаризации, более 60%) – 38,8 тыс. км.

Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, а также ветхих сетей в целом по РФ имеет тенденцию к увеличению. В первом случае с 2016 по 2021 год рост составил 4,1% (2,03 тыс. км в двухтрубном исчислении), во втором – 5,5% (2,04 тыс. км). Недостаточный объем перекладки сетей ведет к увеличению числа аварий, что ставит под угрозу обеспечение населения теплом. Именно по этой причине темпы перекладки тепловых сетей следует наращивать ускоренными темпами – по 4-5% в год.

На сегодняшний день существует большой набор инструментов привлечения инвестиций в отрасль: концессии, государственные программы, а также так называемый метод регулирования «альтернативная котельная». С 2017 года Минэнерго России совместно с ФАС, Минстроем и Минэкономразвития России реализуется целевая модель рынка тепловой энергии. К ценовым зонам теплоснабжения решением Правительства РФ уже отнесено 33 муниципальных образования (в 17 субъектах РФ), в том числе четыре города с численностью населения свыше 1 млн человек – Новосибирск, Самара, Красноярск и Пермь. Ожидаемый объем плановых инвестиций, привлекаемый в теплоснабжающий комплекс этих муниципалитетов, составит около 270 млрд рублей. А средний темп перекладки сетей в городах, перешедших на «альтернативную котельную», составляет 5-6% в год.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»