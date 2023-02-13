«Потихоньку обустраиваемся»: Семья переселенцев из ЛНР рассказала о жизни в Татарстане

В Татарстан в апреле прошлого года приехали порядка 500 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. В их числе – семья Надежды и Алексея Чирских, которые переехали из города Рубежное в ЛНР в Зеленодольский район. Сейчас их двое детей учатся в лицее, а сами они работают на комбинате, рассказали они в интервью телеканалу «Татарстан 24».

«Мы уже полгода живем в этой квартире, ходим на работу на комбинат «Майский», дети учатся в лицее, потихоньку наша жизнь продолжается, обустраиваемся», – рассказала Надежда Чирских.

В семе воспитываются двое детей – дочь и сын. При переезде семь смогла взять собой только две сумки на четверых, бросив в родном городе дом, машину и квартиру. В Рубежном Наталья работала на заводе, Алексей – на химическом производстве, которое в ходе боевых действие сгорело.

«Бежали домой, она в погреб, я – за ней и сзади услышал звук осколков, которые посыпались кругом, еще секунда и могло попасть и по мне, и по жене. У детей по утрам была, пока нет обстрелов, любимая игра – кто с утра насобирает больше осколков», – рассказал подробности прошлой жизни глава семейства Алексей Чирских.

В дороге семья провела три дня, после чего по распределению приехала в Казань. Здесь их, как и других беженцев, поселили в санатории «Василевский». На ярмарке вакансий родители двоих детей нашли работу и устроились на комбинат «Майский» в Осиново. Предприятия поселило их в квартиру.

«Очень тяжело, до сих пор переживаем, вспоминаем свои вещи, родных очень жалко. Хочется увидеть их, так как мы жили все рядом, в одном городе», – сказала Надежда Чирских.

Напомним, в марте, почти сразу после начала военной спецоперации, стало известно, что Правительство России утвердило порядок распределения по регионам страны более 95 тыс. жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места своего проживания. Квота Татарстана составила на тот момент 1020 переселенцев.

В сентябре вынужденные переселенцы, наравне с остальными жителями народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, принимали участие в референдумах по вопросу вхождения новых регионов в состав РФ.