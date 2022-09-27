«Мы за воссоединение»: переселенцы ДНР и ЛНР в Татарстане проголосовали на референдумах

Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей подходят к завершению. Для переселенцев из народных республик в Татарстане также открыт избирательный участок. О значении этого события – в материале «Татар-информа».

Голосование переселенцев из ЛНР и ДНР, проживающих в Татарстане, стартовало 23 сентября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы проголосовали, все нормально»

О проведении плебисцитов по воссоединению ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий с Россией стало известно около двух недель назад, после обращений общественных организаций народных республик. Решение регионов Донбасса и других освобожденных территорий поддержал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия приветствует волеизъявление жителей освобожденных территорий.

Официальные итоги голосования еще не известны, однако, по данным соцопросов, вхождение в состав РФ поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области и 80% жителей Херсонской области.

Волеизъявление жителей стартовало 23 сентября и охватило переселенцев из Донбасса, проживающих в Татарстане. Работа избирательных участков на территории республики организована в полном соответствии с нормами международного права.

Официальные итоги голосования еще не известны, однако, по данным соцопросов, вхождение в состав РФ поддерживает абсолютное большинство опрошенных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Корреспонденты «Татар-информа» в завершающий день голосования побывали на таком участке, расположенном в Казани. С раннего утра временные переселенцы из ДНР и ЛНР прибывали на избирательную площадку, чтобы отдать свои голоса в решающий момент истории их родных территорий.

На избирательном участке посетителей встретил жесткий антиковидный контроль: у гостей проводили термометрию (измерение температуры), выдавали бесплатные одноразовые маски. Внутри помещения расставили санитайзеры, а члены избиркомов, которые фиксировали данные избирателей, были отделены от посетителей прозрачными защитными экранами. Кроме того, сам избирательный процесс был организован по принципу «сквозного потока»: вход и выход для участников референдума осуществлялся через разные двери, чтобы избежать скопления людей.

«Мы проголосовали, все нормально. Скажу честно — мы „за“ [воссоединение народных республик с Россией]», — сказала журналистам одна из участниц референдума по имени Ольга. Еще в апреле женщина переехала в Татарстан в качестве временного переселенца из Донецкой Народной Республики, в дальнейшем она надеется на возвращение в свой родной регион.

Андрей Большаков: «Социологические опросы свидетельствуют: голосование за вхождение в РФ будет подавляющим – от 80 до 95 процентов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Восстанавливается историческая справедливость: Новороссия вновь в составе России»

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей восстанавливают историческую справедливость, открывая для них новые перспективы развития в составе России. Об этом рассказал доктор политических наук завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

Он подчеркнул, что референдумы, которые сейчас проводятся на этих четырех территориях, – необходимость. Им нужна мощная защита регулярной армии и обеспечение права на жизнь для местных жителей.

Четырем территориям нужна мощная защита регулярной армии и обеспечение права на жизнь для местных жителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Результаты голосования будут известны после 27 сентября. Но предсказать их результаты возможно уже сегодня. Социологические опросы свидетельствуют: голосование за вхождение в РФ будет подавляющим – от 80 до 95 процентов», – отметил Большаков.

По его словам, по итогам референдумов жители этих территорий получат защиту, помощь и перспективу развития в качестве субъектов большой и сильной страны.

«Восстанавливается историческая справедливость: Новороссия вновь в составе России. Для жителей РФ это воссоединение исторических земель. Сейчас главное – спасти людей и обеспечить их защиту», – заключил политолог.

Тимур Какохо: «Жители данных территорий являются русскоязычными и видят свою дальнейшую жизнь вместе с Россией. Поэтому значение проходящих референдумов сложно переоценить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Референдум соответствует Уставу ООН»

Проводимый с 23 по 27 сентября плебисцит на площадках народных республик Донбасса и других освобожденных территориях полностью соответствует положениям о самоопределении народов, зафиксированных в Уставе ООН. Такое мнение высказал председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Есть устав Организации Объединенных Наций (ООН), и в соответствии с ним каждый народ имеет право на самоопределение. И сегодня мы видим, как жители Донецкой и Луганской народных республик, а также жители Херсонской и Запорожской областей реализуют свое право на самоопределение путем участия в референдумах», – пояснил он.

По словам эксперта, жители данных территорий являются русскоязычными и видят свою дальнейшую жизнь вместе с Россией. Поэтому значение проходящих референдумов сложно переоценить – определяется будущее всей страны.

«Это событие имеет очень большое значение. Ведь речь идет о русскоязычном населении, которое чувствует себя частью России», – резюмировал Тимур Какохо.

Сария Сабурская: «Это, конечно, историческое событие как для тех, кто сегодня идет на референдум, – тех областей и народных республик, так и для России» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы должны дать возможность этим людям говорить на том языке, на котором они хотят»

Высокую историческую значимость проводимых референдумов подчеркнула Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

«За восемь лет антиконституционного переворота на Украине было попрание всех прав и свобод человека: на жизнь, на здоровье, на охрану жилища. Вы посмотрите, сколько событий за это время произошло: людей уничтожали, преследовали даже по религиозным основаниям. Я даже не говорю о гражданах, которые не являлись украинцами. Практически был запрещен русский язык. К тем россиянам, которые проживали там и говорили на русском языке, относились как к национальному меньшинству. Конечно же, назрела необходимость в проведении референдума», — отметила собеседница агентства.

«Мы должны быть уверены в завтрашнем дне — за себя, за свою жизнь, за свои семьи, за детей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабурская напомнила, что право на самоопределение прописано в нескольких статьях Устава ООН и других международных нормах.

«Это, конечно, историческое событие как для тех, кто сегодня идет на референдум, — тех областей и народных республик, так и для России», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в РТ убеждена, что это самое справедливое решение. «Мы должны быть вместе. Должны дать возможность этим людям жить в мире и согласии, говорить на том языке, на котором они хотят. Мы должны быть уверены в завтрашнем дне — за себя, за свою жизнь, за свои семьи, за детей», — заключила омбудсмен Татарстана.