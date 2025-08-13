Потерявшим имущество из-за атаки БПЛА жителям Казани выплатят компенсации

ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА

Жителям столицы Татарстане окажут финансовую помощь в связи с утратой или повреждением имущества из-за атаки украинских беспилотников 21 декабря 2024 года. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ поступило на антикоррупционную экспертизу.

При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 78,3 тыс. рублей на человека, при полной – 156,7 тыс.

При утрате или повреждении автомобильного транспорта, находящегося в собственности, выплата будет осуществляться в размере суммы ущерба, определенного независимой экспертизой.

Необходимые средства выделят из резервного фонда Правительства региона. Их распорядителем выступит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, а также в связи с утратой или повреждением автомобильного транспорта, в Минтруд предложено будет представить ГУ МЧС России по РТ.

От самих граждан, потерявших имущество, потребуется подать заявление в отдел (управление) социальной защиты Минтруда РТ по месту жительства посредством личного обращения. Также подать заявление вправе законный представитель или обладатель доверенности.

Если заявление и приложенные к нему копии документов не соответствуют требованиям, отдел соцзащиты сообщит об отказе в день личного обращения (если документы были отправлены по почте – в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления – путем отправки письменного уведомления).

Если же заявление и приложенные к нему копии документов соответствуют требованиям, отдел соцзащиты передаст их в Минтруд в течение пяти рабочих дней. Ведомство должно принять решение о назначении или об отказе в назначении финансовой помощи не позднее чем через десять рабочих дней и письменно уведомить о нем заявителя в течение еще трех рабочих дней почтовым отправлением.

Помощь будет перечислена на счета получателей, открытые в российских банках, в течение пяти рабочих дней с момента поступления в министерство выделенных на это денежных средств.

Украинские беспилотники 21 декабря прошлого года повредили жилые комплексы «Лазурные небеса», «Манхеттен», а также дом на улице Клары Цеткин. Еще один БПЛА упал во дворе дома №5 на улице Красной Позиции.