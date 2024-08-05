Потенциальные убийцы за рулем: где в Татарстане ставят антирекорды по штрафам ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу: с каждым днем ситуация на дорогах республики становится все более напряженной

Фото: © «Татар-информ»

Власти и ГИБДД настроены на бескомпромиссную борьбу с этим явлением всеми доступными средствами, в том числе сделать публичными данные нарушителей.

«Четыреста с лишним водителей в Татарстане имеют по сто и более неоплаченных штрафов»

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу: с каждым днем ситуация на дорогах республики становится все более напряженной. Нарушать правила дорожного движения для многих водителей стало, увы, нормой. Вряд ли можно назвать случайностью несколько десятков штрафов за нарушение ПДД в месяц.

А есть еще и те, кто копит штрафы, не оплачивая их. «Татар-информ» публиковал антирейтинг злостных неплательщиков, составленный телеграм-каналом Stop City Racing. Автоинспекторы Татарстана по запросу агентства назвали районы, в которых автолюбители имеют по сто и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Лидером по количеству таких нарушителей стала Казань: 222 водителя имеют сто и более штрафов. На втором месте Набережные Челны, где 41 водитель имеет аналогичное количество штрафов.

В Лаишевском районе 15 таких водителей;

в Нижнекамском – 13;

в Пестречинском и Елабужском районах – по 11;

в Альметьевском и Зеленодольском районах – по 10;

в Высокогорском районе – 9;

в Верхнеуслонском – 8;

в Бугульминском районе – 5;

в Заинском и Алькеевском районах – по 4;

в Апастовском, Сабинском и Тукаевском районах – по 3;

в Арском, Рыбно-Слободском, Аксубаевском, Чистопольском, Сармановском, Нурлатском, Буинском, Лениногорском и Кукморском районах – по 2;

По одному злостному неплательщику с таким количеством штрафов – в Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Дрожжановском, Менделеевском, Мамадышском, Муслюмовском, Новошешминском и Ютазинском районах.

Радий Кадиков: «Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа» Фото: chelny-izvest.ru

​«Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», – напомнил начальник Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков.

Глава Отдела ГИБДД Зеленодольского района Татарстана, в котором, напомним, десять злостных неплательщиков штрафов, рассказал агентству, что с ними идет постоянная планомерная работа.

«Некоторые из злостных неплательщиков штрафов живут за пределами нашего района, но это не является проблемой, так как у нас налажено тесное сотрудничество с судебными приставами», – объяснил начальник ОГИБДД Зеленодольского района РТ Рамиль Идиятуллин.

На сегодня в Татарстане 402 водителя имеют 100 и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы подчеркивают, что злостные нарушители ПДД подвергают опасности не только себя, но и окружающих их людей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Безответственность водителя – путь к трагедии на дороге»

Уже более 170 человек погибли в ДТП на дорогах Татарстана с начала этого года. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что последний такой всплеск аварийности в республике был зафиксирован десять лет назад. Все последующие годы количество аварий, а также погибших и пострадавших в них людей снижалось, и вот снова резкий скачок.

Госавтоинспекторы подчеркивают, что злостные нарушители ПДД подвергают опасности не только себя, но и окружающих их людей.

«В Татарстане на постоянной основе проводится работа по реализации принципа неотвратимости наказания через применение мер административного воздействия. А также системы принудительного исполнения во взаимодействии со службой судебных приставов, которые позволили достичь уровня исполняемости в 91,2%. Однако, как показывает статистика, имеется категория водителей, которых систематически привлекают к административной ответственности в виде штрафа, и при этом они не оплачивают их в установленные законом сроки», – рассказал «Татар-информу» временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Айрат Самигуллин: «В Татарстане на постоянной основе проводится работа по реализации принципа неотвратимости наказания через применение мер административного воздействия» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, данная категория водителей из-за склонности к опасному поведению на дороге и многократному совершению грубых нарушений ПДД рискует и своей жизнью, и жизнями пассажиров своего авто, и жизнями тех, кто передвигается по дороге рядом.

«Их безответственное поведение может привести к трагедии на дороге. Мы в свою очередь проводим профилактическую работу с физическими и юридическими лицами, систематически нарушающими ПДД. Таким образом мы проявляем заботу о них, чтобы они не стали участниками ДТП. Мы мониторим информационные ресурсы с участием лиц, многократно совершающих правонарушения. Сформированные сведения направляем в территориальные подразделения Госавтоинспекции по месту регистрации правонарушителя для проведения адресной профилактической беседы», – рассказал Айрат Самигуллин.

Во время таких профилактических бесед сотрудник ГИБДД разъясняет водителю, какими могут быть последствия его поведения на дороге, и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. В этом году уже было проведено более 200 таких бесед с нарушителями. Но, по нашей информации, уговорами дело не обойдется.

«Я считаю, простого решения тут нет. Конечно, нужно отнимать права у людей, в месяц получающих 100 штрафов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт: «Нужно отнимать права у тех, кто в месяц получает несколько десятков штрафов»

Борьба с этой категорией нарушителей будет бескомпромиссной, использоваться будут все доступные средства. утверждают источники, близкие к Правительству РТ. Речь идет не только о “выбивании” штрафов и воспитательных беседах, вопрос стоит шире. В частности, все без исключения штрафники-рекордсмены будут вызваны на жесткий разговор на комиссии по безопасности дорожного движения в городах и районах республики. В качестве меры воздействия будут преданы огласке данные нарушителей с детальным описанием их “деятельности” на дорогах. Причем невзирая на лица. “В числе таких нарушителей есть и руководители, и достаточно крупные предприниматели, они должны иметь в виду, что их нарушения и неоплаченные штрафы могут в ближайшее время стать известны широкой общественности”, – говорит источник «Татар-информа».

«Я считаю, простого решения тут нет. Конечно, нужно отнимать права у людей, в месяц получающих 100 штрафов. Очевидно, что отсутствие такого человека на дороге принесет обществу пользу. Но где находится эта мера количества штрафов, непонятно. Все очень индивидуально. На показатели опасности проштрафившихся сильно влияет количество часов, проводимых за рулем. Шкалу нельзя делать упрощенной, а высчитывать количество штрафов на 1000 км для каждого водителя – сложно», – объяснил «Татар-информу» руководитель агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов.

Эксперт уверен, что необходимо «отсекать» тех водителей, которые набирают по 20-30 штрафов в месяц. Он считает, что вопрос стоит не только в опасности таких людей на дороге, а еще и в их отношении к социуму, в котором они находятся. Эти люди, по мнению эксперта, ставят себя над общими правилами. Для водителей-лихачей законов и правил на дороге не существует. Они выпадают за рамки социального общежития.

«Вседозволенность – это наркотик, а с наркоманами нужно работать особым образом. Единственное опасение в данном случае – это перегиб в обратную сторону, когда крупные санкции за ненамеренные нарушения будут применяться и к обычным водителям, ассоциирующим себя с правовым полем. Очевидно, что за рулем живые люди и им свойственно ошибаться. Нужна мера избирательного действия, направленная на самых тяжелых нарушителей. Современные IT-технологии позволили ввести в России сложную систему налогообложения. Возможно, айтишников нужно привлекать и в отрасль расчета штрафов для водителей», – подытожил Антон Глухов.