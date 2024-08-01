Госавтоинспекция РТ назвала районы, где у водителей сто и более штрафов за нарушение ПДД

Лидером стала Казань – 222 водителя имеют сто и более неоплаченных штрафов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоинспекторы Татарстана составили список районов, где водители имеют сто и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Лидером по количеству таких нарушителей стала Казань – 222 водителя имеют сто и более штрафов. На втором месте – Набережные Челны, где 41 водитель имеет аналогичное количество штрафов. В Лаишевском районе 15 водителей имеют более 100 штрафов, в Нижнекамском – 13, в Пестречинском и Елабужском районах – по 11, в Альметьевском и Зеленодольском районах – по 10, в Высокогорском районе – 9, в Верхнеуслонском – 8, в Бугульминском районе – 5, в Заинском и Алькеевском районах – по 4, в Апастовском, Сабинском и Тукаевском районах – по 3, в Арском, Рыбнослобосдком, Аксубаевском, Чистопольском, Сармановском, Нурлатском, Буинском, Лениногорском и Кукморском районах – по 2. По одному нарушителю – в Азнаекаевском, Актанышском, Алексеевском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Дрожжановском, Менделеевском, Мамадышском, Муслюмовском, Новошешминском и Ютазинском районах.

Всего в Татарстане 402 водителя имеют сто и более неоплаченных штрафов.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на телеграм-канал публиковал антирейтинг злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Татарстане. Практически у всех из них по сто и более штрафов.