Телеграм-канал создал топ злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Татарстане

Телеграм-канала StopCityRacing составили рейтинг злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кто они – неплательщики за нарушение ПДД в Татарстане?

Рейтинги бывают разные – топы лучшей музыки, рейтинги известных личностей и их влияния на разные сферы жизни, и т.д., а бывают антирейтинги – это о тех, кто так или иначе «отличился» и показал себя в самом нелицеприятном виде.

Неравнодушные авторы татарстанского телеграм-канала StopCityRacing составили антирейтинг злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. StopCityRacing – ТГ-канал, который в течение нескольких лет публикует видео нарушений ПДД на дорогах Татарстана. По этим видео сотрудники ГАИ неоднократно находили и привлекали к ответственности нарушителей правил.

Список тех, кто не оплачивает свои штрафы за нарушение ПДД, созданный авторами канала по данным из открытых источников, по состоянию на 1 июля этого года, оказался в распоряжении «Татар-информа».

Лидирующую позицию в нем по количеству штрафов занимает Адель Робертович Гиматдинов – номер авто О 917 ХТ 716. Он заработал 223 штрафа на 233 тысячи рублей.

«Почетное» второе место досталось индивидуальному предпринимателю Донатосу Сигитасовичу Вайтукайтису с номером автомобиля М 249 КК 716. У него 192 штрафа на 133 тысячи рублей;

Тройку лидеров замкнула Утя Данковна Михай – владелица авто с номером С 185 МА 716, на котором 108 штрафов на 112 тысяч рублей. Водителем этого авто авторы канала называют Валерия Владимировича Михайя.

Следующие десять злостных должников по штрафам, выглядят следующим образом.

Автомобиль Н 717 УЕ 116, который находится в лизинге у компании «Чистая Среда». Ее владельцем телеграм - канал называет Алину Павловну Паранину. У нее 161 штраф на 103 тысячи рублей.

который находится в лизинге у компании «Чистая Среда». Ее владельцем телеграм канал называет У нее 161 штраф на 103 тысячи рублей. Далее следует автомобиль М 895 ВМ 716, возможным водителем которого авторы рейтинга называют Ильдара Садретдиновича Кабирова . На этом автомобиле 163 штрафа на 99 тысяч рублей.

Водители автомобиля с номером Р 100 МА 716, взятого в лизинг, заработали на нем 154 штрафа на 93 тысячи рублей.

За ними Рамиль Ринатович Шайхутдинов и его автомобиль В 007 СС 716 получил 150 штрафов на 90 тысяч рублей.

и его автомобиль получил 150 штрафов на 90 тысяч рублей. Следующий в списке Денис Ленарович Шайхрамов и его автомобиль с номером М 971 ВН 716. У него 128 штрафов на 88 тысяч рублей

Дарья Николаевна Лабутова и ее авто с номером С 184 ХС 716 получила 114 штрафов на 81 тысячу рублей.

Эльвира Михайловна Султанова и ее автомобиль О 072 МК 116 заработали 108 штрафов на 72 тысячи рублей .

Автомобиль с номером М 101 ХО 716, который, по данным авторов рейтинга, принадлежит компаниям «АЙ ПИ ЭЛ Экспресс Групп» и «Паллет-Экспресс». На нем числятся 123 штрафа на 68 тысяч рублей.

Директор ООО «Жилбытсервис» Инсаф Насихович Махиянов на автомобиле с номером С 054 ОА 716 заработал 119 штрафов на 66 тысяч рублей

Замыкает рейтинг Рустем Ядкарович Шакиров с номером авто У 320 НВ 116. Он успел получить 101 штраф на 52 тысячи рублей.

«Ситуация на дорогах вернулась на десять лет назад»

Как рассказывал «Татар-информу» временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин, ситуация на дорогах республики обострилась в разы.

Айрат Самигуллин рассказал, что этот год ознаменован ростом ДТП с тяжелыми последствиями Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

С начала года на дорогах Татарстана погибли больше 170 человек, это больше, чем за такой же период прошлого года. Последний подобный всплеск аварийности в республике, по данным Госавтоинспекции, был десять лет назад. На протяжении последних десяти лет в Татарстане планомерно снижалось количество ДТП, погибших и пострадавших, и вот снова скачок.

По словам Айрата Самигуллина, этот год ознаменован ростом ДТП с тяжелыми последствиями. Ситуация такова, что количество ДТП и пострадавших в них снизилось на 11%, но количество погибших значительно растет. Весь июль в Татарстане был объявлен месячником безопасности дорожного движения. Основными причинами ДТП он назвал: выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в утомленном состоянии, алкогольном опьянении, игнорирование ремней безопасности.

Каждое ДТП в Татарстане детально изучается сотрудниками Госавтоинспекции. Участников ДТП в том числе проверяют и на предмет частоты нарушения правил дорожного движения. Наибольшее количество злостных нарушителей ПДД, по данным Госавтоинспекции, наблюдается в крупных городах республики – в Казани и Набережных Челнах. В этом году антирекордсменом по количеству нарушений ПДД стал житель Казани.

«Мы ведем свой антирейтинг нарушителей. На сегодняшний день мы для себя определили 65 жителей республики, у каждого из которых больше 150 штрафов. Мы проводим встречи с этими людьми, доводим до них информацию о том, что может быть, если пренебрегать ПДД. Мы пошли дальше, теперь будем отправлять злостным нарушителям информационные письма через Госуслуги», – сказал он.

Не платите штрафы – тогда мы идем к вам

Когда дело касается неоплаченных штрафов, Госавтоинспекция Татарстана ведет совместную работу с судебными приставами.

Среди нарушителей правил дорожного движения очень много должников по штрафам ГАИ Фото: © «Татар-информ»

«Мы передаем дела приставам, и они предпринимают различного рода меры. Безнаказанность ряда водителей-нарушителей приведет их либо на больничную койку, либо на тот свет. У нас также есть антирейтинг среди автошкол – это 33 учреждения, после обучения в которых курсанты в течение первых двух лет становились виновниками ДТП. Мы выезжаем в эти автошколы, проводим лекционные занятия и беседы с руководителями автошкол, чтобы они более ответственно подходили к обучению», – подытожил Айрат Самигуллин.

По данным судебных приставов, среди нарушителей правил дорожного движения очень много должников по штрафам за нарушения ПДД.

«Мы ищем злостных неплательщиков: у нас установлено рядом с дорогой транспортное средство с камерой, она считывает номера транспортных средств и передает их на ноутбук. Если происходит совпадение по программе, сотрудник по рации передает номер транспортного средства, и мы его останавливаем. После этого сотрудник ГИБДД передает нам должника, а мы проверяем его по базе на неоплаченные задолженности. Если у гражданина есть долг, мы ему сообщаем, что это за задолженность, и предлагаем два варианта: оплатить задолженность на месте или, в случае отказа, мы арестовываем транспортное средство и помещаем его на штрафстоянку», – рассказал «Татар-информу» ведущий инспектор отделения судебных приставов по электронному исполнению Константин Большаков.