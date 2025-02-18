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Экономика 18 февраля 2025 08:00

Поступления по налогу на самозанятых в Татарстане выросли почти в полтора раза

Поступления по налогу на самозанятых в Татарстане выросли почти в полтора раза
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году поступления по налогу на самозанятых в бюджет Татарстана составили 2,1 млрд рублей, увеличившись на 0,7 млрд рублей, или на 46%, по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

За январь 2025 года республиканский бюджет получил 0,2 млрд рублей по налогу на самозанятых. В годовом выражении поступления увеличились на 38%.

Эту тенденцию ежегодного роста поступлений по налогу в Министерстве финансов Татарстана объяснили увеличением количества самозанятых лиц.

Согласно информации Управления ФНС России по РТ, на начало 2025 года в Татарстане насчитывалось 358,7 тыс. налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, существующий с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение десяти лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории России.

Поддержка самозанятых осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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#самозанятые #бюджет рт
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