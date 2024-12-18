В Казани состоялся первый в России фестиваль самозанятых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани состоялся первый фестиваль «Самозанятый Fest» от центра «Мой бизнес». Мероприятие выросло из традиционных ярмарок, которые центр «Мой бизнес» организовывал для самозанятых в преддверии Нового года, и стало первым не только по республике, но и всей стране.

«Мы решили организовать именно фестиваль, для того чтобы у самозанятых была возможность пообщаться друг с другом, не только продать свой товар на ярмарке, но и прокачать свои навыки на воркшопах, например», — объяснила первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

Программа фестиваля была насыщенной. Весь день работала ярмарка самозанятых, было организовано новогоднее представление от театра будущего «Трикстер», а также воркшопы о визаже и ювелирном мастерстве. Завершала фестиваль концертная программа, хедлайнером которой стала группа «Комната Культуры».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это так называемый корпоратив, только для самозанятых», — поделилась мнением Бурханова.

В конце дня участников фестиваля поздравили заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства экономики Татарстана Эмиль Хисматов, а также генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов.

«Я летом была на ярмарке, меня очень впечатлила атмосфера, даже муж мой воодушевлен был. И сегодня я пришла за теми же эмоциями и атмосферой, потому что это именно то, что не передать словами», — рассказала о своих впечатлениях самозанятая Кристина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На данный момент в республике работают более 350 тысяч зарегистрированных самозанятых. Татарстан входит в топ-5 регионов страны по числу зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, что свидетельствует о создании в регионе привлекательных условий для ведения микробизнеса.

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Яна Кузахметова