Самозанятые в Татарстане уплатили налоги на 8,4 млрд рублей за 6 лет

Самозанятые в Татарстане с 2019 по 2024 год выплатили 8,4 млрд рублей налогов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.

«Сегодня насчитывается более 357 тыс. самозанятых. Их суммарный доход достиг почти 200 млрд рублей, а сумма уплаченных в бюджет налогов составляет порядка 8,4 млрд рублей», – сказал глава Минэкономики РТ.

Напомним, что с 2019 года в четырех регионах России, включая Татарстан, стартовал эксперимент по налогу на профессиональный доход. Он должен был способствовать тому, чтобы самозанятые вышли из «тени».

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории России.