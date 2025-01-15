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Самозанятые в Татарстане уплатили налоги на 8,4 млрд рублей за 6 лет
Самозанятые в Татарстане с 2019 по 2024 год выплатили 8,4 млрд рублей налогов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.
«Сегодня насчитывается более 357 тыс. самозанятых. Их суммарный доход достиг почти 200 млрд рублей, а сумма уплаченных в бюджет налогов составляет порядка 8,4 млрд рублей», – сказал глава Минэкономики РТ.
Напомним, что с 2019 года в четырех регионах России, включая Татарстан, стартовал эксперимент по налогу на профессиональный доход. Он должен был способствовать тому, чтобы самозанятые вышли из «тени».
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории России.
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