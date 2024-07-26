Источник: Корабль «Виктор Великий» отбуксировали из Зеленодольска на Балтику

Патрульный корабль «Виктор Великий» (справа)

Фото: © «Татар-информ»

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, построенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького, доставили по внутренним водным путям на Балтику для испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«„Виктор Великий“ по внутренним водным путям доставлен в Санкт-Петербург. Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода», — рассказал собеседник.

Официально эту информацию ТАСС не подтверждали.

«Виктор Великий» заложили на заводе им. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») 25 ноября 2016 года. Корабль назван в честь героя Великой Отечественной войны Виктора Великого. Он отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, командуя отрядом бронекатеров Азовской военной флотилии, а после окончания войны продолжил службу на флоте.