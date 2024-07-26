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Источник: Корабль «Виктор Великий» отбуксировали из Зеленодольска на Балтику
Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, построенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького, доставили по внутренним водным путям на Балтику для испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
«„Виктор Великий“ по внутренним водным путям доставлен в Санкт-Петербург. Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода», — рассказал собеседник.
Официально эту информацию ТАСС не подтверждали.
«Виктор Великий» заложили на заводе им. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») 25 ноября 2016 года. Корабль назван в честь героя Великой Отечественной войны Виктора Великого. Он отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, командуя отрядом бронекатеров Азовской военной флотилии, а после окончания войны продолжил службу на флоте.
Патрульный корабль был спущен на воду 7 мая 2024 года вместе с малым ракетным кораблем проекта 22800 «Тайфун». После достройки и завершения испытаний «Великий» вслед за своими систершипами должен войти в состав Черноморского флота.
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