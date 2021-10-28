На хозяина квартиры, в которой прогремел взрыв в Челнах, возбудили уголовное дело

Сегодня на 70-летнего хозяина квартиры, которая стала эпицентром взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Установлено, что подозреваемый жил один и состоял на учете у нарколога из-за злоупотребления спиртным. В 2010 году он отказался от газоснабжения, в связи с чем на газопровод у его плиты была установлена металлическая заглушка.

Во время осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной взрыва газа стали умышленные действия хозяина квартиры. В скором времени следствие обратится в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.

Кроме того, следком продолжает расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после трагедии. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.