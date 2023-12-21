Пострадавший от огня челнинский отель Kamarooms откроется в начале 2024 года

Пострадавший от пожара отель Kamarooms в Набережных Челнах откроется в начале 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Наиль Магдеев после посещения объекта.

По словам руководителя города, владелица гостиницы Светлана Гомберг, коллектив и строители активно ведут ремонтные и восстановительные работы.

«Посетил отель Kamarooms. Осмотрел ход ремонтных работ после пожара. Ресторан уже начал свою работу. В начале следующего года отель сможет принять гостей. Пожелал им успехов в работе», — прокомментировал Наиль Магдеев.

Напомним, 28 октября рано утром пламя объяло отель на Московском проспекте. Загорелись кровля и утеплитель на третьем и четвертом этажах здания. Огнеборцы эвакуировали из здания 71 человека, жертв удалось избежать. К тушению пожара привлекли 81 человека и 25 единиц техники.

Также Наиль Магдеев рассказал, как тренировки от лжетеррористов помогли вывести людей из горящего отеля, о чем ранее сообщал «Татар-информ».