Магдеев пояснил, как тренировки от лжетеррористов помогли вывести людей из горящего отеля

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал, как на пожаре в Kama Rooms удалось быстро, а именно за 6-7 минут эвакуировать людей из загоревшегося здания. Градоначальник поделился деталями разговора с хозяйкой отеля Светланой Гомберг.

О пожаре, произошедшем 28 октября, вспомнили на фоне предстоящих новогодних праздников и доклада о соблюдении требований пожбезопасности.

«Светлана Гомберг мне говорит: „Лжетеррористы звонили 16 раз в течение года. Мы на каждый звонок в соответствии с регламентом обязаны были эвакуировать людей. И мы это делали. Поэтому все мои горничные на этажах знали каждая свой маневр — как достучаться, как открыть номер в случае ЧС, как эвакуировать людей“. Эти „тренировки“ лжетеррористов смогли в данном случае сделать так, что все работники гостиницы знали, как действовать. Здесь тоже, проверяя огнетушители, пожарные выходы, нужно четко, не формально проинструктировать, как действовать. Все может быть. Все пожарные проходы должны быть открыты, двери должны открываться. Мы же помним трагедию, которая произошла в „Зимней вишне“? Не смогли открыть двери и задохнулись. Поэтому если объект не соответствует требованиям противопожарной безопасности, никаких новогодних мероприятий там проходить не должно и не будет», — категорично заявил мэр.

Начальник 15 отряда ГУ МЧС России по РТ Алмаз Мифтахутдинов доложил, что новогодние мероприятия в Набережных Челнах пройдут на 224 объектах. В этот список попали 83 школы, 136 детских садов, 5 объектов с централизованным пребыванием детей (Татарский драматический театр, ДК «КАМАЗ», Органный зал, Русский драматический театр, ДК «Энергетик»), а также 5 уличных елок.

Кроме того, на объектах с централизованным пребыванием детей будет организовано дежурство сотрудников пожарной охраны.

Спикер напомнил, что с 25 декабря по 8 января на территории республики вводится особый противопожарный режим, согласно которому на определенных территориях запрещено использовать пиротехнические изделия. В канун новогодних праздников они пользуются большим спросом у населения.

В этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей. Исключение — бенгальские огни и хлопушки.

В период действия особого противопожарного режима прошлого года выявлено 5 случаев несанкционированного запуска гражданами пиротехнических изделий. Все они были привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей.

В период новогодних праздничных дней 2022-2023 года на территории города было зарегистрировано 27 пожаров, аналогичный период прошлого года — 30 пожаров, уменьшение количества пожаров на 10%, погибших в прошлом году нет.