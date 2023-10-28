Пожарные эвакуируют людей из горящего отеля в Набережных Челнах

Сегодня в 09:40 поступило сообщение о том, что на Московском проспекте в Набережных Челнах загорелся отель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли подразделения огнеборцев и приступили к тушению. Пожарные организовали эвакуацию людей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры с охваченной огнем гостиницей.