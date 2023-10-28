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Пожарные эвакуируют людей из горящего отеля в Набережных Челнах
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Сегодня в 09:40 поступило сообщение о том, что на Московском проспекте в Набережных Челнах загорелся отель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли подразделения огнеборцев и приступили к тушению. Пожарные организовали эвакуацию людей.
Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры с охваченной огнем гостиницей.
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