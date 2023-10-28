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Руc Тат
Происшествия 28 октября 2023 10:17

Пожарные эвакуируют людей из горящего отеля в Набережных Челнах

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Сегодня в 09:40 поступило сообщение о том, что на Московском проспекте в Набережных Челнах загорелся отель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли подразделения огнеборцев и приступили к тушению. Пожарные организовали эвакуацию людей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры с охваченной огнем гостиницей.

#пожар в челнах
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