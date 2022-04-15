Пострадавшего во время стрельбы в Лаишевском районе доставили в РКБ

В РКБ доставили на скорой помощи 23-летнего пострадавшего в стрельбе в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе РКБ, молодой человек поступил с ранами правой височной, нижней челюсти, грудной клетки и правого плеча.

Состание у пострадавшего средней степени тяжести, стабильное.

Ранее агентство сообщало, что в Лаишевском районе республики неизвестный расстрелял машину, где находились трое молодых людей. Один мужчина погиб, двое других с ранениями госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.