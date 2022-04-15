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Происшествия
15 апреля 2022  10:40
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после расстрела людей в авто в Татарстане

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» после стрельбы в Лаишевском районе республики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, накануне вечером на берегу реки Брысса между селами Чирпы и Именьково Лаишевского района неизвестный расстрелял автомобиль Renault, в котором находились трое молодых людей в возрасте от 23 до 24 лет. В результате один мужчина скончался на месте происшествия, двое других получили ранения, но успели сбежать.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, ведется поиск преступника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишевском районе республики неизвестный расстрелял машину, где находились трое молодых людей. Один мужчина погиб, двое других с ранениями госпитализированы.
 

#стрельба #Убийство #следком рт
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