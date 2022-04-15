МВД РТ: Двое из расстрелянного автомобиля госпитализированы, нападавшего ищут

Инцидент произошел накануне вечером на берегу реки Брысса у села Чирпы Лаишевского района республики. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, неизвестный несколько раз выстрелил в сидевших в автомобиле молодых людей и скрылся.

В результате стрельбы один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску злоумышленника», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишевском районе РТ неизвестный расстрелял автомобиль, в котором были трое молодых людей, один человек погиб.

