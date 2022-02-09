Постпред России Чижов: В первую очередь газопровод «Северный поток — 2» нужен Евросоюзу

Россия найдет других покупателей на газ, если окажется, что газопровод «Северный поток — 2» не введут в эксплуатацию. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

По его словам, газопровод нужен в первую очередь Евросоюзу, а Россия найдет куда продавать газ.

«Это (запуск „Северного потока — 2“ — ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — прокомментировал он.

Чижов ранее заявил, что наращивать экспорт газа в Евросоюз «Газпрому» не обязательно. Дополнительные объемы Россия и так поставляет, хотя они и не устраивают Брюссель, отметил он.

Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины «Северного потока — 2», уже проложенного по дну Балтийского моря, но еще не введенного в эксплуатацию, «не станет».

Однако позднее пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки объяснила, что немедленные санкции против «Северного потока-2» в Вашингтоне считают неэффективными.