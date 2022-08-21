Постпред Крыма Мурадов спрогнозировал активизацию действий Киева и Вашингтона

Власти Соединенных Штатов и Украины планируют создать новую точку эскалации в противостоянии НАТО с Россией, увеличив число диверсий в Крыму с применением вооружений альянса. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при Президенте РФ и вице-премьер республики Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

На предстоящем 23 августа онлайн-заседании украинской «Крымской платформы» США могут «дать отмашку» «на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений» и легализовать их, «прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России», предположил Мурадов.

«Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате <…>. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу <…>», — добавил он.

При этом постпред Крыма при Президенте РФ выразил уверенность в нереализуемости планов НАТО «нанести поражение России на Украине».

В последнее время украинские власти начали проводить военные акции на территории Крыма. В частности, 16 августа был взорван склад боеприпасов под Джанкоем, а 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.