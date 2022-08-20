В Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота — жертв нет

Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал он.

Немного позже Развожаев уточнил, что беспилотник был сбит прямо над зданием — отработал пост воздушной обороны флота, — поэтому аппарат упал на кровлю и загорелся.

Также жителей города попросили по возможности оставаться дома в ближайший час.