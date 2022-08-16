ТАСС: Причиной пожара под Джанкоем стала детонация боеприпасов

Причиной пожара в селе Майское Джанкойского района Крыма стала детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Об этом рассказали в администрации Майского сельского поселения, передает ТАСС.

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя администрации, некоторые местные жители выехали из села на своих машинах или вместе с соседями. Для тех, кто пока не смог эвакуироваться, но хочет временно покинуть Майское, власти готовы выделить автобусы.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Крыма рассказал, что после взрыва в 6 часов утра загорелась трансформаторная подстанция в Джанкойском районе. На место происшествия, не уточняя характер инцидента, выехал глава республики Сергей Аксенов.