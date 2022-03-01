Постпред Китая при ООН Цзюнь: Диалог поможет решить кризис на Украине

Переговоры между Москвой и Киевом помогут разрешить кризис вокруг Украины. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред КНР при международной организации Чжан Цзюнь, передает РИА Новости.

«Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации», — сказал китайский дипломат.

Чжан Цзюнь уточнил, что «Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной», и назвал такой путь «окончательным способом решения этого вопроса».

По мнению постпреда КНР при ООН, международному сообществу следует создавать благоприятные условия для диалога и политического урегулирования, а также не допускать обострения напряженности.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.