Минстрой РТ: Производители и поставщики стройматериалов будут вынуждены снизить цены

Производители и поставщики строительных материалов будут вынуждены снизить цены на свою резко подорожавшую продукцию из-за отсутствия спроса. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» высказал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Насыров отметил, что введение санкций в отношении России и последовавшая инфляция привели к повышению цен производителями и поставщиками строительных материалов. Рост цен, на такие материалы, как речной песок, щебень, которые добываются на местах, по мнению замминистра, не обоснован экономической ситуацией в стране.

Сложившаяся ситуация носит временный характер, поскольку отсутствие спроса на подорожавшее сырье вынудит производителей скорректировать цены в сторону снижения, сказал Насыров.

Пока открытым остается вопрос приобретения высокотехнологичного оборудования, используемого при монтаже сложных инженерных систем и инфраструктуры. Некоторые позиции производятся в зарубежных странах. Сейчас, по словам Насырова, ведется интенсивная работа по поиску альтернативных поставщиков из дружественных России стран.

Насыров на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что в текущем году в Татарстане капитально отремонтируют 141 объект образования и 23 спортивных объекта.