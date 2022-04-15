В Татарстане в этом году отремонтируют 141 образовательное учреждение

Проект капитального ремонта в Татарстане в этом году затронет 141 объект образования. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров.

Среди образовательных организаций находятся 90 муниципальных и 29 кадетских школ, а также 22 детсада. Помимо капитального ремонта в зданиях, будет благоустроена территория, прилегающая к учреждениям.

«Буквально через пару недель в республике начнется строительный сезон, который в наших широтах длится не так долго, как хотелось бы. Но несмотря на это, к середине августа мы планируем сдать все объекты образования, чтобы учителям и детям было куда приходить в начале учебного года», – отметил Насыров.

Вместе с учебными заведениями в Татарстане в 2022 году будут отремонтированы 167 пищеблоков в образовательных организациях, 7 корпусов общежитий и 11 ресурсных центров.